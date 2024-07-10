Песков заявил, что атлеты сами должны принимать решение о поездке на Олимпиаду

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Спортсмены должны сами принимать решение о поездке на Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, то в каждой федерации есть свои договоренности. К этому нужно относиться с уважением", – передает его слова "Газета.ру".

Ранее российские борцы отказались от участия в Играх. В Федерации спортивной борьбы указали, что не принимают неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет (МОК), формируя список допущенных атлетов. МОК допустил на Олимпиаду только 10 борцов, тогда как лицензии получили 16 спортсменов.

До этого Международная федерация тенниса подтвердила участие шестерых российских теннисистов, которые выступят в одиночном разряде. Среди россиян будут Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Кроме того, в парном разряде на корт выйдет Елена Веснина, а ее партнером станет Александрова.

