Четыре российских дзюдоиста допущены до участия в Олимпиаде в Париже

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Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил российских дзюдоистов Валерия Ендовицкого, Махмадбека Махмадбекова, Элису Старцева и Дали Лилуашвили для участия в Играх в Париже. Об этом сообщается на сайте МОК.

Всего российские дзюдоисты завоевали 12 олимпийских лицензий. В списках атлетов, получивших приглашение на Олимпиаду, отсутствуют некоторые лидеры. Среди них чемпион мира Инал Тасоев и бронзовый призер Олимпиады в Токио Мадина Таймазова.

Кроме того, приглашение от МОК для участия в Олимпийских играх получили российские теннисисты Павел Котов и Анна Калинская.

Ранее к Олимпиаде в Париже допустили российских теннисистов Даниила Медведева и Мирру Андрееву. В обновленный список также включили Аслана Карацева, Романа Сафиуллина, Павла Котова, Екатерину Александрову, Веронику Кудерметову и Диану Шнайдер.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.