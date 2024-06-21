Российская пловчиха Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российская пловчиха Юлия Ефимова не сможет выступить на дистанции 200 метров брассом на Олимпийских играх, которые пройдут в этом году в Париже. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Чтобы попасть на Игры, Ефимова должна была выполнить норматив на чемпионате Багамских островов. Однако ее время было больше допустимого. Она проплыла дистанцию за 2 минуты 29 секунд, поэтому не смогла квалифицироваться на Олимпиаду.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список первых спортсменов из России, допущенных на Олимпиаду. В него вошли велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.

