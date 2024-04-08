L'Equipe: уровень загрязнения воды в Сене превысил норму перед ОИ-2024

Фото: depositphotos/Johnsey

Уровень загрязнения воды в парижской реке Сене сильно превышает допустимые значения за три месяца до проведения Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Специалисты экологической компании Surfrider Foundation в период с сентября прошлого года по март этого года проводили исследования воды в реке и пришли к выводу, что она небезопасна для проведения соревнований по триатлону и плаванию. Организаторы Олимпиады хотят успеть очистить Сену до начала турнира, уточняет издание.

При этом еще 100 лет назад парижская мэрия официально запретила купание в Сене из-за высокого содержания в воде кишечной палочки и других бактерий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Франция как страна – организатор Олимпийских игр отвечает за безопасность атлетов, в том числе российских. Он подчеркнул, что Россия не будет принимать дополнительные меры по охране своих атлетов. Песков напомнил, что французские спецслужбы рекомендовали отменить церемонию открытия Игр в Париже в связи с высокой угрозой безопасности.

До этого он сказал, что Москва негативно относится к заявлению МОК об ограничениях для атлетов из РФ и Белоруссии. Представитель Кремля назвал решение комитета разрушением идеи олимпизма и добавил, что запрет участия российских и белорусских спортсменов в олимпийском параде и незачет их медалей ущемляет интересы спортсменов и олимпийцев.

