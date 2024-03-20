Песков назвал разрушением идеи олимпизма ограничения для россиян на Олимпиаде

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Москва негативно относится к заявлению Международного олимпийского комитета (МОК) об ограничениях для российских и белорусских атлетов на Олимпиаде. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение МОК является разрушением идеи олимпизма.

Он подчеркнул, что запрет участия российских и белорусских спортсменов в олимпийском параде и незачет их медалей ущемляет интересы спортсменов и олимпийцев. Также, по его мнению, это противоречит идеологии олимпийского движения.

Однако Песков назвал позитивной информацию о том, что для участия в состязаниях российским атлетам не нужно будет подписывать какие-либо дополнительные бумаги. Также пресс-секретарь президента РФ прокомментировал идею ввести санкции против спортсменов за участие в Играх дружбы в России.

"Запугивание спортсменов. И это совсем, совсем подрывает, наверное, авторитет МОК", – сказал Песков.

Ранее МОК предложил рассмотреть вариант ввода санкций против атлетов, которые приедут на Игры дружбы. По словам представителя организации Джеймса Маклеода, атлеты будут рисковать как с точки зрения допинга, так и пропаганды.

До этого МОК обратился к странам с просьбой не разрешать своим спортсменам участвовать в российских соревнованиях в рамках Игр. Также в организации обвинили Москву в "попытке политизировать спорт".

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