Желающих посетить Олимпиаду россиян предупредили о рисках остаться без помощи в Париже

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Желающие посетить Олимпиаду в Париже российские туристы и спортсмены должны знать о рисках непредвиденных ситуаций и ограниченных возможностях получить помощь. Об этом диппредставитель РФ во Франции Алексей Мешков сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Посол попросил понять, что они "едут в жесткие западные джунгли, где они будут из-за действий французских властей брошены полностью одни". Мешков указал, что в случае непредвиденных ситуаций россиянам придется справляться самостоятельно, поскольку во Франции отрезали все структуры РФ.

"<...> несмотря на неоднократные обращения, не дают нам никаких гарантий того, что мы получим элементарные пропуска для передвижения по центру Парижа, который будет полностью перекрыт, и где, к сожалению, находятся все наши учреждения", – сказал посол.

Утром 27 марта российский МИД выпустил предостережение для граждан страны. В ведомстве указали, что жителям России необходимо тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу и пребывании в тех или иных странах.

Кроме того, в министерстве напомнили, что в некоторых государствах могут произойти задержания или аресты по запросам правоохранительных органов и спецслужб США, которые имеют соглашения об экстрадиции.