Франция отвечает за безопасность спортсменов на ОИ в Париже – Песков

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Франция как страна – организатор Олимпийских игр (ОИ) отвечает за безопасность атлетов, в том числе российских. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия не будет принимать дополнительные меры по охране своих атлетов. По правилам Международного олимпийского комитета (МОК) страна – организатор ИО отвечает за безопасность спортсменов, отметил Песков. Ранее французские спецслужбы уже рекомендовали отменить церемонию открытия Игр в Париже в связи с высокой угрозой безопасности.

Представитель Кремля напомнил, что РФ уже проходила через это в ходе зимней Олимпиады в Сочи. Политик подчеркнул, что обеспечение охраны было сложным и объемным участком работы. Однако, как признало руководство МОК, зимние Игры в Сочи были одними из лучших в истории, уточнил Песков.

До этого он сказал, что Москва негативно относится к заявлению МОК об ограничениях для атлетов из РФ и Белоруссии. Представитель Кремля назвал решение комитета разрушением идеи олимпизма и добавил, что запрет участия российских и белорусских спортсменов в олимпийском параде и незачет их медалей ущемляет интересы спортсменов и олимпийцев.