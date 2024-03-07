Балконы парижских зданий могут не выдержать наплыва зрителей в день открытия ОИ-2024 – СМИ

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Эксперты Национальной федерации недвижимости Франции предупредили об опасности обрушения старинных зданий в Париже из-за большого количества зрителей в день открытия Олимпиады. Об этом сообщает BFMTV.

В день открытия Олимпийских игр на балконах домов вдоль Сены прогнозируется появление до 250 тысяч человек. В связи с этим домовладельцев призвали заранее проверить состояние балконов и ограждений, прежде чем сдавать квартиры болельщикам. Также эксперты посоветовали не перегружать балконы.

Церемония открытия Олимпиады состоится 26 июля 2024 года. Игры завершатся 11 августа.

Ранее стало известно, что российских теннисистов допустили до участия в ОИ в нейтральном статусе. Это также распространилось на потенциальных участников Паралимпийских игр.

Изначально МОК допустил восемь российских спортсменов и трех белорусских атлетов до Игр в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Однако позднее стало известно, что лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже получили шесть россиян и пять белорусов.



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