Российских и белорусских теннисистов допустили до Олимпиады в нейтральном статусе

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Международная федерация тенниса (ITF) допустила граждан РФ и Белоруссии до участия в Олимпиаде в Париже, но только в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Вместе с тем федерация допустила россиян и белорусов к Паралимпийским играм в качестве нейтральных спортсменов.

"ITF подтверждает, что теннисистам из этих стран будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях в индивидуальном и нейтральном качестве, если они будут соблюдать принципы МОК и МПК", – говорится в сообщении.

В федерации добавили, что атлеты в нейтральном статусе обязаны соответствовать требованиям отбора и допуска, которые есть в правилах ITF.

6 марта также стало известно, что Международный паралимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов, которые имеют нейтральный статус, к соревнованиям в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

В МПК уточнили, что спортсмены из РФ и Белоруссии не будут фигурировать в таблице медалей, а также участвовать в церемонии открытия и закрытия Игр. Они, помимо прочего, обязуются присутствовать на турнире в нейтральной форме под флагом Паралимпийского комитета, указали там.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобное решение вынесли нелюди.