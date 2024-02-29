29 февраля, 11:01Спорт
МОК не будет давать новые рекомендации по допуску россиян к Олимпиаде-2024
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на Игры-2024 в Париже, которые опубликовали 8 декабря прошлого года, являются окончательными, поэтому дополнительные комментарии в документ вноситься не будут. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе организации.
"Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего", – сообщили в комитете.
Ранее глава Минспорта России Олег Матыцин сообщил, что министерство совместно с Олимпийским комитетом РФ определятся с участием российских спортсменов в Олимпиаде после выхода окончательных рекомендаций МОК.
До этого МОК рекомендовал допустить к ОИ россиян, которые не поддерживают спецоперацию, но только в нейтральном статусе. В МИД РФ назвали подобную позицию сегрегацией по нацпризнаку и призвали организацию придерживаться принципа "спорт вне политики".
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