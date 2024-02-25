25 февраля, 15:13Спорт
Минспорт определится с участием россиян в Играх после финальных рекомендаций МОК
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Минспорт и Олимпийский комитет РФ определятся с участием российских спортсменов в Олимпиаде после выхода окончательных рекомендаций МОК, сообщил глава министерства Олег Матыцин. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что для России важно, чтобы к ее спортсменам относились с уважением.
"Мы неоднократно говорили, что требования некоторых федераций о подписании декларации неприемлемы для наших спортсменов. Мы ожидаем финальных решений и рекомендаций МОК по участию наших атлетов", – подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин поручил подготовить предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.
В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет разрешил восьми атлетам из РФ участвовать в Играх. Уточнялось, что они должны будут согласиться с правилами новой Олимпийской хартии.
Однако уже в середине января было объявлено о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду российских атлетов из России и Белоруссии.
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