Минспорт определится с участием россиян в Играх после финальных рекомендаций МОК

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Минспорт и Олимпийский комитет РФ определятся с участием российских спортсменов в Олимпиаде после выхода окончательных рекомендаций МОК, сообщил глава министерства Олег Матыцин. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что для России важно, чтобы к ее спортсменам относились с уважением.

"Мы неоднократно говорили, что требования некоторых федераций о подписании декларации неприемлемы для наших спортсменов. Мы ожидаем финальных решений и рекомендаций МОК по участию наших атлетов", – подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин поручил подготовить предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет разрешил восьми атлетам из РФ участвовать в Играх. Уточнялось, что они должны будут согласиться с правилами новой Олимпийской хартии.

Однако уже в середине января было объявлено о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду российских атлетов из России и Белоруссии.



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