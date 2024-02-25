Путин поручил подготовить предложения по участию россиян в Олимпийских играх

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Владимир Путин поручил подготовить предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже, рассказал помощник главы государства Игорь Левитин.

По его словам, этим вопросом займутся министерство спорта страны и Олимпийский комитет России (ОКР).

"Так как уже идут отборочные соревнования, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Играх и какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии наших спортсменов", – цитирует ТАСС Левитина.

Ранее в ОКР заявили, что нельзя исключать введения новых параметров отбора на Олимпиаду, поскольку Международный олимпийский комитет делает все, чтобы как можно меньше российских спортсменов были допущены к соревнованиям.

В декабре МОК разрешил восьми спортсмена из РФ участвовать в Играх в Париже. Однако подчеркивалось, что они должны будут согласиться с условиями новой Олимпийской хартии.

При этом уже в январе было объявлено о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду российских атлетов.



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