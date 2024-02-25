25 февраля, 12:53Спорт
Путин поручил подготовить предложения по участию россиян в Олимпийских играх
Фото: 123RF/rarrarorro
Владимир Путин поручил подготовить предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже, рассказал помощник главы государства Игорь Левитин.
По его словам, этим вопросом займутся министерство спорта страны и Олимпийский комитет России (ОКР).
"Так как уже идут отборочные соревнования, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Играх и какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии наших спортсменов", – цитирует ТАСС Левитина.
Ранее в ОКР заявили, что нельзя исключать введения новых параметров отбора на Олимпиаду, поскольку Международный олимпийский комитет делает все, чтобы как можно меньше российских спортсменов были допущены к соревнованиям.
В декабре МОК разрешил восьми спортсмена из РФ участвовать в Играх в Париже. Однако подчеркивалось, что они должны будут согласиться с условиями новой Олимпийской хартии.
При этом уже в январе было объявлено о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду российских атлетов.
Бах заявил, что для участия в ОИ российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР
Читайте также
- МОК поприветствовал решение CAS об отклонении апелляции Олимпийского комитета России
- Российских спортсменов допустили до этапа Кубка наций по велотреку