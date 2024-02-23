Российских спортсменов допустили до этапа Кубка наций по велотреку

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Спортсменам из РФ разрешили выступить на этапе Кубка наций по велотреку, который начнется 15 марта в Гонконге. Об этом рассказал тренер сборной России Владимир Хозов.

"Наших спортсменов допустили на этап Кубка наций в Гонконге и уже включили в предварительную заявку, - сказал Хозов. - Заявка расширенная, сказать, кто точно поедет на этот турнир, я пока не могу", – передает ТАСС его слова.

Он выразил благодарность Федерации велосипедного спорта России за то, что она убедила Международный союз велосипедистов (UCI) выдать российским спортсменам wild card.

Однако Хозов предположил, что это разовый допуск. При этом он не исключает, что РФ могут допустить и до следующих соревнований в Канаде в рамках Кубка наций.

"Но я боюсь, что при оформлении канадских въездных виз мы можем столкнуться с проблемами", – добавил он.

Ранее в МОК заявили, что спортсмены из России и Белоруссии, которые были отобраны и получили допуск на Олимпийские игры в Париже, пройдут повторную проверку с участием независимых организаций. МОК на данный момент ищет и назначает независимых аналитиков с хорошей репутацией.

Изначально МОК допустил восемь российских спортсменов и трех белорусских атлетов до Игр в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Однако позднее стало известно, что лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже получили шесть россиян и пять белорусов.



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