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Администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в России международных спортивных мероприятий. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР.

По его данным, главные надежды в этом плане возлагаются на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и его президента Витольда Баньку. В пресс-бюро назвали деятельность Баньки проамериканской и наносящей ущерб развитию мирового спорта. Отмечается, что она вызывает растущее раздражение в профессиональных кругах.

"Уставшие от политизации мирового спорта государства стремятся укреплять спортивный суверенитет, в том числе в сфере формулирования национальных антидопинговых законодательств", – сказано в тексте.

Подобный настрой якобы показывает и Иберо-американская сеть по борьбе с допингом (RILD), в которую наряду со странами Латинской Америки входят Испания, Португалия и Андорра. В СВР считают, что процессы суверенизации мирового спорта отражают тенденцию к формированию справедливого многополярного устройства мира, это служит возвращению международного спортивного движения к подлинному духу дружбы и честной борьбы.

Нарышкин добавил, что в Штатах считают, что в мировом спорте наметились "опасные для западного доминирования" процессы становления многополярности. По его мнению, именно из-за желания удержать доминирование Америка все активнее пытается сорвать спортивные мероприятия, которые организует РФ.

По словам директора СВР, в Штатах исходят из того, что так как Банька заинтересован в успешном продолжении карьеры после истечения в 2025 году срока его полномочий в WADA, то он ради получения "теплого местечка" будет служить у них "цепным псом".

Нарышкин сказал, что данные расчеты частично оправдываются и Банька взялся за дискредитацию состязаний, организуемых РФ. Иностранных спортсменов, планирующих принять в них участие, пугают крахом карьеры, добавил он.

При этом подобные действия начинают приносить прямо противоположные результаты, считает директор СВР. В американской администрации, в свою очередь, обеспокоены тем, что кампания по изоляции РФ в спорте высших достижений дает сбои.

В ведомстве добавили, что международные спортивные федерации демонстрируют нежелание учитывать позицию США в вопросе недопуска россиян к соревнованиям. На это указывает большое число стран Глобального Юга, которые хотят участвовать в организуемых Россией Спортивных играх стран БРИКС, "Играх будущего", Всемирных играх дружбы.

Ранее в МОК заявили, что спортсмены из России и Белоруссии, которые были отобраны и получили допуск на Олимпийские игры в Париже, пройдут повторную проверку с участием независимых организаций. МОК на данный момент ищет и назначает независимых аналитиков с хорошей репутацией.

Изначально МОК допустил восемь российских спортсменов и трех белорусских атлетов до Игр в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Однако позднее стало известно, что лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже получили шесть россиян и пять белорусов.

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