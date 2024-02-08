В Париже представили медали летних Олимпийских и Паралимпийских игр

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Медали летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года представили в Париже. Информация опубликована на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В дизайне использованы железные частицы с Эйфелевой башни, их поместили в центр каждого изделия, уточнили в сообщении.

"Мы хотели предложить всем медалистам Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже частичку Эйфелевой башни", – поделился глава оргкомитета Игр Тони Эстанге.

По его словам, в медалях самые драгоценные металлы – золото, серебро и бронза – сочетаются с самым дорогим металлом Франции. Добавляется, что у медалей будет железная сердцевина в форме шестиугольника, металл для нее возьмут со склада, где хранятся заготовки компании, обслуживающей Эйфелеву башню.

В декабре прошлого года МОК допустил шесть спортсменов из РФ до Олимпийских игр – 2024. Решение распространяется на отдельных нейтральных лиц, прошедших квалификацию. В январе отмечалось, что спортсмены пройдут повторную проверку с участием независимых организаций.

Между тем Владимир Путин заявил, что главная причина проблем в мировом спорте заключена в его зависимости от спонсоров, а последних – от политических элит, то есть в излишней коммерциализированности.

Путин назвал отстранение России от международных соревнований дискриминацией