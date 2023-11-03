В МИД РФ назвали этнической сегрегацией подход МОК к российским атлетам

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МИД РФ рассматривает комментарий Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх как проявление дискриминации. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Недавние заявления пресс-службы МОК демонстрируют не только двойные стандарты нынешней администрации мирового олимпийского движения, но и реализуемую МОК дискриминацию по национальному признаку", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что начало военных конфликтов и активные боевые действия ранее не рассматривались МОК в качестве основания для отстранения целых стран от соревнований. В качестве примера МИД привел участие Ливана, Иранского королевства и Сирии во время арабо-израильского конфликта в 1948 году, а также выступление атлетов США во время войны во Вьетнаме.

Там также отметили, что украинцы, в чьей стране в 2014 году шла гражданская война, не были отстранены от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, Рио-де-Жанейро, Пхенчхане, Токио и Пекине.

В связи с этим МИД РФ призвал международные спортивные организации отказаться от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в ОИ и придерживаться принципа "спорт вне политики".

До этого МОК рекомендовал допустить к ОИ россиян, которые не поддерживают спецоперацию, но только в нейтральном статусе. При этом тех спортсменов, которые связаны с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендовалось отстранить от участия.



Путин назвал отстранение России от международных соревнований дискриминацией