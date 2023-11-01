МОК предостерег спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян

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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, позволяющих себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля. Об этом пишет DPA со ссылкой на представителя комитета.

Отмечается, что спортсмены не несут ответственность за действия своих правительств. В случае дискриминационного поведения для обеспечения принятия мер МОК будет работать с соответствующим национальным олимпийским комитетом и Международной федерацией, подчеркивается в тексте.

В 2021 году на Олимпиаде в Токио алжирский дзюдоист Фетхи Нурин и его тренер Амар Бенихлеф снялись с соревнований до их начала, потому что во втором раунде у спортсмена мог состояться поединок с представителем Израиля. Нурин говорил, что "не хочет марать руки". После этого Международная федерация дзюдо дисквалифицировала алжирца и его тренера на 10 лет за нарушения устава и кодекса этики организации, а также Олимпийской хартии.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 796 человек. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Глава МИД Израиля встретился с послами 22 стран, граждане которых находятся у ХАМАС