Число жертв израильских ударов в Газе превысило 8,7 тыс

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Число жертв в результате обстрелов и бомбардировок Израилем палестинского сектора Газа выросло до 8 796. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на Минздрав Палестины.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу 31 октября. По его словам, армия Израиля добивается "методичного, пошагового прогресса". Он отметил, что целью операции является уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС.

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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