В ООН заявили, что Газа превратилась в "кладбище для детей"

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Сектор Газа превратился в "кладбище для детей". Об этом заявил пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер на брифинге в Женеве.

По его информации, примерно 940 детей числятся пропавшими без вести в Газе, вероятно, они находятся под завалами. Он добавил, что за три недели около 3 450 детей стали жертвами конфликта.

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке сказал, что его организация располагает теми же данными. Он признался, что думать о погребенных под обломками детях невыносимо, шансов достать их очень мало.

По информации Детского фонда ООН, за три недели также были убиты или ранены свыше 10 тысяч детей. Напоминается, что половина из 2,3 миллиона жителей Газы моложе 18 лет.

"Это сущий ад для всех остальных. И все же угрозы детям выходят за рамки бомб и минометов", – цитирует Элдера РИА Новости.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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