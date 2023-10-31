КПП "Рафах" на границе Египта и Газы откроют 1 ноября для приема раненых – СМИ

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Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа откроют 1 ноября для приема из анклава раненых и тяжелобольных палестинцев. Об этом сообщает Al-Qahera al-Ihbaria.

По данным телеканала, наземный переход будет открыт для приема "определенного числа" данных категорий граждан.

21 октября первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через КПП "Рафах". Второй конвой гуманитарного груза прибыл 23 октября.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу 31 октября. По его словам, армия Израиля добивается "методичного, пошагового прогресса". Он отметил, что целью операции является уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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