Песков заявил о важности поручений Путина по участию атлетов РФ в Олимпийских играх

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Относительно участия российских атлетов в Олимпийских играх есть разные точки зрения, однако поручения Владимира Путина должны быть выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.



"Поручения должны быть выполнены, и должны быть сформированы соответствующие рекомендации", – сказал представитель Кремля.

Ранее Путин поручил Минспорта РФ и Олимпийскому комитету России (ОКР) подготовить предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

Однако с окончательным участием спортсменов из РФ на Олимпиаде в ОКР и Минспорта определятся лишь после выхода рекомендаций МОК. По словам главы министерства спорта Олега Матыцина, для России важно, чтобы к ее спортсменам относились с уважением.

Он напомнил, что требования некоторых федераций спорта неприемлимы для спортсменов из РФ, поэтому в ведомстве ждут финальных решений МОК.

Встречи с олимпийскими чемпионами состоятся на ВДНХ в День спорта