ОКР выплатил компенсации спортсменам, не допущенным до ОИ-2024

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Олимпийский комитет России выплатил компенсации спортсменам, не допущенным до Олимпийских игр в Париже, сообщил РИА Новости генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

Компенсации получили 245 спортсменов. Речь идет об атлетах, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и тех, кто не получал нейтральный статус.

Ранее российские борцы отказались от участия в Играх. В Федерации спортивной борьбы указали, что не принимают неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет (МОК), формируя список допущенных атлетов. МОК допустил на Олимпиаду только 10 борцов, тогда как лицензии получили 16 спортсменов.

До этого Международная федерация тенниса подтвердила участие шестерых российских теннисистов, которые выступят в одиночном разряде. Среди россиян будут Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Кроме того, в парном разряде на корт выйдет Елена Веснина, а ее партнером станет Александрова.

Олимпиада состоится с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.

