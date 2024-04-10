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10 апреля, 04:55

Культура

Вышел первый трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих"

Видео: youtube.com/Warner Bros. Pictures

Компания Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом в главной роли.

Помимо Джокера в исполнении Феникса, в трейлере можно увидеть певицу Леди Гагу, которая взяла на себя роль суперзлодейки Харли Квинн. Известно, что некоторые события картины развернутся в психиатрической больнице Аркхем.

Всемирная премьера фильма запланирована на 4 октября этого года.

Ранее сообщалось, что министерство культуры РФ не предоставило прокатное удостоверение новому приключенческому боевику "Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи, поэтому фильм не появится в кинотеатрах 25 апреля.

До этого в сети появился первый тизер-трейлер второй части фильма "Битлджус" – продолжения знаменитой картины американского режиссера Тима Бертона.

Фанатам рассказали о работе над вторым фильмом "Джокер"

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