Вышел первый трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих"

Видео: youtube.com/Warner Bros. Pictures

Компания Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом в главной роли.

Помимо Джокера в исполнении Феникса, в трейлере можно увидеть певицу Леди Гагу, которая взяла на себя роль суперзлодейки Харли Квинн. Известно, что некоторые события картины развернутся в психиатрической больнице Аркхем.

Всемирная премьера фильма запланирована на 4 октября этого года.

Ранее сообщалось, что министерство культуры РФ не предоставило прокатное удостоверение новому приключенческому боевику "Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи, поэтому фильм не появится в кинотеатрах 25 апреля.

До этого в сети появился первый тизер-трейлер второй части фильма "Битлджус" – продолжения знаменитой картины американского режиссера Тима Бертона.