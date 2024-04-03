Фильм "Брат-3" представят на Каннском фестивале

Фото: кадр из фильма "Брат-3"; режиссер – Валерий Переверзев; производство – MTM cinema

Фильм Валерия Переверзева "Брат-3" будет представлен на международном кинорынке Marché Du Film в рамках Каннского фестиваля, а также выйдет в повторный российский прокат. Об этом сообщила продюсер Юлия Переверзева на странице в соцсети "ВКонтакте".

По ее словам, картину покажут зрителям под названием The brattt.

"Теперь, что касается "Брата-3" – ему уготовлен повторный прокат в Российской Федерации, международная дистрибьюция и красивая фестивальная жизнь", – написала Переверзева.

"Брат-3" – дебютная полнометражная кинокартина Валерия Переверзева. Съемки фильма проходили в Тамбове и Москве. В фильме снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Владимир и Юрий Торсуевы, главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская.

Уточняется, что в массовых сценах и эпизодах фильма снялись жители Тамбова и области, которые прошли открытый кастинг.

Переверзева уверена в успехе своей работы на фестивале.

"Как бы кто ни относился к фильму "Брат-3", однако в ближайшие 50–100 лет ничего снятого такого уровня о Тамбове не будет, к сожалению", – написала режиссер.

Ранее стало известно, что съемки ремейка российской комедии "Холоп" начнутся в Турции летом 2024 года, а главную роль в нем сыграет актер Керем Бюрсин, который прославился благодаря роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь". Режиссером фильма станет Онур Унлю, а съемку комедии на себя возьмет турецкая кинокомпания Kunay Film вместе с российской студией Yellow, Black and White.

Уточняется, что замысел фильма, заключающийся в перевоспитании мажора, сохранится. При этом сам сюжет будет сосредоточен вокруг избалованного стамбульского наследника Мете, который окажется в османском городе XVI века.