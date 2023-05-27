Фильм "Траектория падения" получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале

Кадр из фильма "Траектория падения"; режиссер – Жюстин Трие; производство – Auvergne Rhône-Alpes Cinéma, Canal+ [fr], Centre National du Cinéma, Ciné, Cinécap 5

Премию "Золотая пальмовая ветвь" 76-го Каннского фестиваля получил фильм французского режиссера и продюсера Жюстин Трие "Траектория падения". Лучшим актером признан японец Кодзи Якусе. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, приз за лучшую женскую роль был вручен турецкой актрисе Мерве Диздар.

Фильм "Траектория падения" повествует о писательнице, которая подозревается в убийстве своего супруга. Главную роль в кинокартине сыграла немецкая актриса Сандра Хюллер. В этом году борьбу на премию были номинированы 21 кинолента.

Дизар получила награду за лучшую женскую роль в фильме турецкого режиссера Нури Бильге Джайлана "О сухой траве". Картина рассказывает о жизни учителя из школы, находящейся в Восточной Анатолии.

Якусе, получивший награду за лучшую мужскую роль, снимался в фильме немецкого кинорежиссера Вима Вендерса "Идеальные дни" и играл в нем уборщика туалетов из Токио.

Ранее сообщалось, что картина "Накануне" российского режиссера Алисы Ерохиной получила две награды на фестивале L’Europe autour de l’Europe во Франции.

Фильм стал обладателем приза в номинации LUNA, присуждаемого студенческим жюри. Кроме того, работа Ерохиной удостоилась специального упоминания в основной номинации SAUVAGE.

