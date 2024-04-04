Новый фильм Гая Ричи не получил прокатное удостоверение в РФ

кадр из фильма "Министерство неджентльменских дел"; режиссер – Гай Ричи; производство – Black Bear, Jerry Bruckheimer Films, Lions Gate Films, Media Capital Technologies

Министерство культуры РФ не предоставило прокатное удостоверение новому приключенческому боевику "Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи, поэтому фильм не появится в кинотеатрах 25 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Вольга".

По данным кинокомпании, отказ министерства был вынесен на основании подпункта "е" пункта 18 правил выдачи прокатных удостоверений, в котором сказано, что если на определенную дату уже предоставлено разрешение другой картине со схожей тематикой, жанром и целевой аудиторией, то ведомство может отказать.

Сценарий кинокартины Ричи основан на книге британского писателя Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции". По сюжету, спецгруппа времен Второй мировой войны, сформированной из преступников премьер-министром Великобритании Черчиллем и военными чиновниками, устроили диверсию в тылу нацистов.

Ранее стало известно, что за неделю после выхода в прокат новой экранизации романа "Мастер и Маргарита" продажи одноименной книги писателя Михаила Булгакова увеличились почти в 2,5 раза. Сам фильм за неделю собрал в прокате более 1 миллиарда рублей.

Фильм режиссера Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" появился на экранах кинотеатров 25 января. Главные роли в данной кинокартине исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Розин и Полина Ауг.

