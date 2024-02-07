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07 февраля, 09:41

Культура

Новая экранизация "Мастера и Маргариты" привела к росту продаж романа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

За неделю, которая прошла после выхода в прокат новой экранизации романа "Мастер и Маргарита", продажи одноименной книги писателя Михаила Булгакова увеличились почти в 2,5 раза. Об этом Агентству "Москва" сообщили в одном из книжных магазинов.

"Успешная экранизация работает как триггер к покупке книги", – уточнили там, добавив, что фильм за неделю собрал в прокате уже более 1 миллиарда рублей.

Фильм режиссера Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" появился на экранах кинотеатров 25 января. Главные роли в данной кинокартине исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Розин и Полина Ауг.

Премьера экранизации романа "Мастер и Маргарита" состоялась в кинотеатре "Октябрь"

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