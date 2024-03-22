22 марта, 10:07Культура
В сети появился тизер второй части "Битлджуса"
Видео: youtube.com/Warner Bros. Pictures
В сети появился первый тизер-трейлер второй части фильма "Битлджус" – продолжение знаменитой картины американского режиссера Тима Бертона. Ролик опубликовали на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures.
Сюжет расскажет о событиях, разворачивающихся спустя 36 лет после выхода оригинальной ленты.
Известно, что к ролям Битлджуса и Лидии вернулись Майкл Китон и Вайнона Райдер, а роль дочери Лидии исполнила Дженна Ортега. Премьера сиквела состоится 6 сентября 2024 года.
Комедийный хоррор "Битлджус" вышел в 1998 году. Сценарий закручивался вокруг недавно умерших супругов, которые были вынуждены остаться жить в собственном доме в виде призраков. Между ними и новыми жильцами возник конфликт, поэтому герои обратились за помощью к другому призраку – Битлджусу, чтобы он прогнал нарушителей спокойствия.
Ранее стало известно, что режиссерский дебют британского актера Дева Пателя "Манкимэн" 11 апреля выйдет в российский прокат.
Экшен-триллер основан на мифе об индуистском божестве Ханумане. Патель при работе вдохновлялся фильмами Брюса Ли, болливудскими и корейскими сказками, которые ему в детстве рассказывал дедушка, подчеркнули в сообщении.
"Сити": топ-5 кинопремьер недели в Москве
Читайте также
- По игре The Sims снимут фильм – СМИ
- Арон Тейлор-Джонсон стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда – СМИ