В сети появился тизер второй части "Битлджуса"

Видео: youtube.com/Warner Bros. Pictures

В сети появился первый тизер-трейлер второй части фильма "Битлджус" – продолжение знаменитой картины американского режиссера Тима Бертона. Ролик опубликовали на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures.

Сюжет расскажет о событиях, разворачивающихся спустя 36 лет после выхода оригинальной ленты.

Известно, что к ролям Битлджуса и Лидии вернулись Майкл Китон и Вайнона Райдер, а роль дочери Лидии исполнила Дженна Ортега. Премьера сиквела состоится 6 сентября 2024 года.

Комедийный хоррор "Битлджус" вышел в 1998 году. Сценарий закручивался вокруг недавно умерших супругов, которые были вынуждены остаться жить в собственном доме в виде призраков. Между ними и новыми жильцами возник конфликт, поэтому герои обратились за помощью к другому призраку – Битлджусу, чтобы он прогнал нарушителей спокойствия.

Ранее стало известно, что режиссерский дебют британского актера Дева Пателя "Манкимэн" 11 апреля выйдет в российский прокат.

Экшен-триллер основан на мифе об индуистском божестве Ханумане. Патель при работе вдохновлялся фильмами Брюса Ли, болливудскими и корейскими сказками, которые ему в детстве рассказывал дедушка, подчеркнули в сообщении.

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