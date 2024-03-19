Арон Тейлор-Джонсон стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда – СМИ

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон может стать следующим Джеймсом Бондом, сменив на этом посту Дэниела Крэйга, сообщила газета The Sun со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, кинокомпания EON Productions официально предложила Тейлору-Джонсону роль агента 007. Ответ актер еще не дал, но представители студии уверены, что Арон подпишет контракт в ближайшие дни.

Съемки нового фильма о Бонде планируют начать в этом году в историческом графстве Англии – Бакингемшире. В данный момент идет работа над сценарием, а производством собирается заниматься телестудия Pinewood Studios.

33-летний Арон Тейлор-Джонсон получил мировую известность в 2010 году после выхода на большие экраны фильма "Пипец". Помимо него, на роль агента также претендовали такие актеры, как Киллиан Мерфи, Идрис Эльба, Генри Кавилл и Джеймс Нортон.

Между тем в первые дни весны стартовали съемки шестого фильма из серии хорроров "Пункт назначения". Картина получила подзаголовок "Кровные узы".

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