Начались съемки фильма "Пункт назначения – 6"

Фото: кадр из фильма Final Destination – 6; режиссер – Зак Липовски и Адам Стайн; производство – HBO Max

Съемки шестого фильма из серии хорроров "Пункт назначения" начались в первые дни марта. Картина получила подзаголовок "Кровные узы", сообщает Pravda.Ru.

В материале уточнили, что фильм планируют выпустить в 2025 году к 25-летнему юбилею франшизы. Режиссерами проекта выступили Зак Липовски и Адам Стайн, которые ранее работали вместе над фильмом "Иные", экранизацией "Ким-пять-с-плюсом" и другими картинами.

Новая часть станет первой в серии почти за 15 лет, так как пятый фильм вышел в 2011 году. Ожидается, что в "Пункте назначения: Кровные узы", как и в других фильмах серии, смерть будет охотиться на группу молодых людей, которые стали свидетелями сверхъестественных событий.

Ранее СМИ сообщали, что актриса Рене Зеллвегер в четвертый раз сыграет Бриджит Джонс в очередном фильме о героине. Съемки фильма начнутся в мае 2024 года, спустя 23 года после выхода первой части серии комедий о журналистке.

До этого стало известно, что художественный биографический фильм об американском миллиардере и бизнесмене Илоне Маске может снять режиссер Даррен Аронофски, известный по "Реквиему по мечте", "Черному лебедю" и "Маме!".

"Сити": пять фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах в начале марта