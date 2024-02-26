Актриса Зеллвегер сыграет Бриджит Джонс в четвертом фильме серии – СМИ

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Актриса Рене Зеллвегер в четвертый раз сыграет Бриджит Джонс в очередном фильме о героине. Об этом пишет британское издание Independent.

Съемки фильма начнутся в мае 2024 года, спустя 23 года после выхода первой части серии комедий о журналистке. В издании предположили, что к своим ролям также вернуться Колин Ферт и Хью Грант.

В основу четвертой части ляжет роман "Бриджит Джонс: Без ума от парня", выпущенный Хелен Филдинг в 2013 году. В нем рассказывается о героине, которая в 51 год воспитывает в одиночку двоих детей и изучает сайты для знакомств в Сети.

Ранее 12% опрошенных российских мужчин заявили, что фильм "Дневник Бриджит Джонс" является самой "женской" зарубежной кинокартиной. Однако 21% отдали предпочтение фильму "Красотка". Другие респонденты выделили также "Сумерки" и "Титаник".

До этого журнал People назвал американского актера и автогонщика Патрика Демпси самым сексуальным мужчиной 2023 года. Известность мужчине принесли съемки в таких картинах как "Зачарованная", "Друг невесты", "Бриджит Джонс – 3" и "Трансформеры-3: Темная сторона Луны".