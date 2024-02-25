ТНТ перезапустит телепередачу "Наша Russia"

Фото: кадр из телепередачи "Наша Russia"; режиссер – Пётр Буслов, Максим Пежемский, Дмитрий Ефимович; производство – Comedy Club Pr

Юмористическая телепрограмма "Наша Russia" вернется на телеканал ТНТ. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов, его слова приводит ТАСС.

"Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение "Наша Russia", – сказал Водахов на пресс-конференции в Москве.

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ перезапустит музыкальное реалити-шоу "Фабрика звезд", заявила директор канала Тина Канделаки. Руководитель телеканала добавила, что с февраля в сетке вещания канала также появится утреннее телешоу "Утро на ТНТ", которое будет транслироваться в прямом эфире.

До этого стало известно, что на Первом канале вернулось в эфир ток-шоу "Закрытый показ" с Александром Гордоном. Программа посвящена обсуждению кинофильмов. Она выходила на канале с 2005 года. Последние выпуски вышли в эфир в ноябре 2021 года.