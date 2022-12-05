Телеканал ТНТ объявил о закрытии юмористического шоу "Импровизация"

Фото: youtube.com/Импровизация

Юмористический проект "Импровизация" больше не будет транслироваться на телеканале ТНТ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе канала.

"В эфире проект Импровизация показывал доли гораздо ниже средних и пользовался у ТВ-аудитории меньшей популярностью, чем в Сети", – уточнили в пресс-службе, высказав надежду на дальнейшее транслирование проекта в онлайн-формате.

При этом пресс-служба канала подчеркнула, что на смену завершившему деятельность проекту может прийти несколько новых. Там высказали уверенность, что новые телевизионные шоу станут востребованными среди телезрителей.

Ранее исполняющая обязанности руководителя канала ТНТ Тина Канделаки опровергла информацию о прекращении съемок "Импровизации" и "Comedy Баттла". До этого в интернете распространилась информация о закрытии шоу из-за переезда артистов за рубеж.

Позже комик Павел Воля также заявил о недостоверности распространяемой в Сети информации. Он напомнил, что программа "Comedy Баттл" по-прежнему продолжит выходить на телеканале в 21:00.



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