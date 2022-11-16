Гарик Харламов вернулся в Comedy Club

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Шоумен Гарик Харламов снова станет ведущим программы Comedy Club на телеканале ТНТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

"18 ноября на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club. В нем зрителей ждет возвращение привычной пары ведущих: в дуэте с Павлом Волей встречать гостей шоу снова будет Гарик Харламов, вернувшийся из небольшого отпуска", – говорится в сообщении.

Сам Харламов признался, что возвращается на привычное место хорошо отдохнувшим.

"Чтобы оценить то, что имеешь, ты должен сначала это потерять", – сказал он.

Российская телеведущая и исполняющая обязанности руководителя канала ТНТ Тина Канделаки не подтвердила информацию о прекращении съемок "Comedy Баттла" и "Импровизации". До этого в Сети распространилось сообщение о том, что эти шоу временно закроют, поскольку артисты якобы покинули Россию.

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