Канделаки опровергла приостановку съемок комедийных шоу на ТНТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российская телеведущая и исполняющая обязанности руководителя канала ТНТ Тина Канделаки не подтвердила информацию о прекращении съемок "Comedy Баттла" и "Импровизации". Об этом она написала в своем телеграм-канале.

До этого в Сети распространилось сообщение о том, что эти шоу временно закроют, поскольку артисты якобы покинули Россию.

"Друзья, шутки шутите? Немного терпения, и вы все узнаете, уже в эту пятницу у нас презентация нового сезона ТНТ, 60 новых проектов, ждите новостей", – говорится в публикации Канделаки.

Комик Павел Воля также успокоил зрителей в своем телеграм-канале.

"На месте! Работаем! Ловите новые выпуски "Камеди" каждую пятницу в 21:00 на ТНТ. Мы с вами!!!" – добавил он.

Ранее пресс-служба министерства культуры РФ сочла совершенно логичным исчезновение с афиш госучреждений артистов, покинувших Россию и публично высказавших свое мнение в отношении отечественной культуры.

По данным ведомства, возмущения в сторону указанных лиц поступают от самих граждан. Они высказывают несогласие с размещением на афишах изображений артистов.

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