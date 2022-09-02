Тина Канделаки объяснила рост популярности порнографии в мире

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Увеличившаяся популярность порнографии в мире связана с тем, что такой контент позволяет зрителям расслабиться и перестать нервничать, считает российская телеведущая Тина Канделаки, комментируя финансовую отчетность интернет-сервиса OnlyFans.

"Очень может быть, что дело не в попытках пользователей отвлечься от проблем ковида, природных катаклизмов, экономического кризиса и прочих неприятностей. А в том, что девушки в неглиже стали психотерапевтами для уставших нервничать пользователей. Они и станцуют, и успокоят", – написала она в своем телеграм-канале.

Канделаки отметила, что OnlyFans обогнал PornHub по популярности, а рост прибыли сервиса за прошлый год составил 615%.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести уголовное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. По ее словам, сейчас недостаточно только административного наказания. Она отметила, что это необходимо, чтобы не стать исполнителями воли Всемирной организации здравоохранения, которая "является соучастницей уничтожения нашего населения".