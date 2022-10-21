В Минкульте прокомментировали исчезновение с афиш артистов, покинувших Россию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Артисты, покинувшие Россию и публично высказавшие свое мнение в отношении отечественной культуры, совершенно логично стали исчезать с афиш тематических госучреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

По данным ведомства, возмущение в сторону указанных лиц поступают от самих граждан. Они высказывают несогласие с размещением на афишах изображений артистов.

"Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее свой отъезд из России подтвердила народная артистка СССР Алла Пугачева. Певица опубликовала фото из Израиля с обращением к аудитории поклонников.

В числе тех, кто покинул Россию, также оказался российский журналист Иван Засурский. Он объяснил причины отъезда стремлением поиска единомышленников и способов продвижения вперед с миссией в области климатических коммуникаций. По его словам, он пытался на встречах СПЧ с Владимиром Путиным представить свой доклад о климате, но ему не давали возможности.

О своем желании не возвращаться в Россию также сообщил журналист и знаток клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров. На момент заявления Аскеров проживал в Азербайджане.

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