Певица Инстасамка не планирует возвращаться в Россию

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Рэп-исполнительница Инстасамка заявила, что покинула Россию и не планирует возвращаться, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Дубай – это место, где мы будем жить до момента, пока не переедем с концами туда, куда мы хотели уехать изначально сразу из России, но случилось то, что случилось", – сказала она.

Исполнительница добавила, что в России концертов больше не будет "по многим причинам".

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что представители творческих профессий, которые негативно отзываются о России, ее президенте и гражданах, должны быть внесены в реестр иноагентов.

Политик подчеркнула, что это ее личная позиция, сама инициатива еще не выдвигалась. При этом она не исключила, что данное предложение может быть воспринято как радикальное. Она также добавила, что речь идет не о всех, кто покинул Россию, а о тех, кто годами с ненавистью отзывается о стране.