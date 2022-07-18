Собчак обвинила Канделаки в краже новостей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее коллега Тина Канделаки крадет у нее новости, сообщает News.ru.

Журналистка пожаловалась в своих соцсетях, что Канделаки опубликовала на своей странице видео, герою которого отказались продавать тапки и плавки в одном из магазинов из-за паспорта гражданина РФ. Изначально этот ролик разместила у себя в аккаунте Собчак.

"Ну что сказать? "Старую собаку не научить новым трюкам", как говорят в стране, в которую Тинатин уже никогда не пустят", – написала она в публикации.

Ранее сообщалось, что на Собчак пожаловались в Следственный комитет участники марафона "Метод Собчак", которые обеднели на 1,5 миллиона рублей.

Позднее телеведущая назвала провокаторами обвинивших ее в мошенничестве участников курса.

По словам журналистки, купившие наиболее дорогое предложение курса намеренно объединились для того, чтобы якобы разоблачить ее, хотя курс еще не стартовал. Собчак заявила, что останется в сфере образования на длительный период.