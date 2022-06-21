Участники марафона "Метод Собчак" обвинили журналистку в мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак пожаловались в Следственный комитет участники марафона "Метод Собчак", которые обеднели на 1,5 миллиона рублей, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на юриста Катю Гордон, в распоряжение которой попали обращения пострадавших.

Отмечается, что участники курса заплатили деньги, чтобы получать голосовые сообщения лично от Собчак, иметь доступ в закрытый клуб "Друзья Собчак", а главное – им пообещали, что они смогут встретиться с журналисткой. Однако никто ничего не получил.

Теперь пострадавшие просят привлечь Собчак к ответственности.

Ранее Собчак прокомментировала, почему ее не признали иноагентом. Она заявила, что это невозможно, так как у нее нет финансирования из-за рубежа.

По словам телеведущей, инициатором проверки стал общественник Александр Ионов. Он рассказал, что с прошлой осени якобы Собчак проверяют на финансирование из-за рубежа.

Телеведущая считает, что данная история еще не закончена. Она также добавила, что проверила все свои счета, где не оказалось финансирования со стороны иностранных государств.