Участники марафона "Метод Собчак" обвинили журналистку в мошенничестве

17:12
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
На российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак пожаловались в Следственный комитет участники марафона "Метод Собчак", которые обеднели на 1,5 миллиона рублей, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на юриста Катю Гордон, в распоряжение которой попали обращения пострадавших.
Отмечается, что участники курса заплатили деньги, чтобы получать голосовые сообщения лично от Собчак, иметь доступ в закрытый клуб "Друзья Собчак", а главное – им пообещали, что они смогут встретиться с журналисткой. Однако никто ничего не получил.
Теперь пострадавшие просят привлечь Собчак к ответственности.
Ранее Собчак прокомментировала, почему ее не признали иноагентом. Она заявила, что это невозможно, так как у нее нет финансирования из-за рубежа.
По словам телеведущей, инициатором проверки стал общественник Александр Ионов. Он рассказал, что с прошлой осени якобы Собчак проверяют на финансирование из-за рубежа.
Телеведущая считает, что данная история еще не закончена. Она также добавила, что проверила все свои счета, где не оказалось финансирования со стороны иностранных государств.
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