Собчак прокомментировала, почему ее не признали иноагентом

16:48
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что признание ее иноагентом невозможно, так как у нее нет финансирования из-за рубежа.
"Инициатором проверки был общественник Александр Ионов. Он рассказал, что с прошлой осени якобы меня проверяют на финансирование из-за рубежа, а закончится все в конце мая. То ли проверка затянулась, то ли никаких иностранных денег у меня не нашли", – приводит ее слова радиостанция "Комсомольская правда".
При этом телеведущая считает, что данная история еще не закончена. Она также добавила, что проверила все свои счета, где не оказалось финансирования со стороны иностранных государств.
Ранее министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов шесть человек, включая журналистов Алексея Пивоварова и Олега Кашина.
В список также попали историк Михаил Соколов, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и активистка Ирина Данилович.
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