Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов шесть человек

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов шесть человек, включая журналистов Алексея Пивоварова и Олега Кашина.

В список также попали историк Михаил Соколов, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и активистка Ирина Данилович.

Ранее Минюст включил в перечень иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, организацию "Апрельские тезисы". В министерстве отметили, что данное юридическое лицо было учреждено человеком, ранее включенным в реестр. После внесения организации в перечень СМИ-иноагентов ее сообщения и материалы, распространяемые на территории РФ, подлежат обязательной маркировке.

