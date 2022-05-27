Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Апрельские тезисы"

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Министерство юстиции России внесло в перечень иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, организацию "Апрельские тезисы", сообщается на сайте ведомства.

В Минюсте уточнили, что данное юридическое лицо было учреждено человеком, ранее включенным в реестр.

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", – говорится в заявлении.

После внесения организации в перечень СМИ-иноагентов ее сообщения и материалы, распространяемые на территории РФ, подлежат обязательной маркировке.

Ранее министерство юстиции РФ внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман и журналиста Юрия Дудя.

Также до этого в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, были внесены Иван Дремин, известный как рэпер Face, журналист Марк Фейгин, Ирина Борухович, Екатерина Маяковская, Андрей Филимонов и Дмитрий Дубровский.

