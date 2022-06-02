Фитнес-эксперт рассказал, к чему могут привести алкогольные "тренировки" от Ивлеевой

Блогер Настя Ивлеева в мае запустила платный онлайн-курс, в котором обещала рассказать клиентам, как привести себя в форму, не отказываясь при этом от чипсов и вина. По данным СМИ, еще до начала марафона она заработала на кампании более 250 миллионов рублей. Однако методики блогера вызвали вопросы не только у ее подписчиков, но и у профессионального фитнес-тренера, который решил подать на звезду интернета в суд за распространение недостоверной информации. Выясняем, заслуженно ли критикуют марафон Ивлеевой, а также можно ли доверять советам по фитнесу от селебрити.



Лютый фитнес

Фото: instagram.com (признана экстремистской на территории РФ)/_agentgirl_

В конце апреля Настя Ивлеева начала рекламировать свой 21-дневный онлайн-марафон под названием "Лютый флекс". В создании курса приняла участие мастер спорта и чемпионка Сибири по художественной гимнастике Анна Давыдова. На сайте проекта обещали за единоразовую плату в 2 940 (тариф Lite) или 3 360 рублей (тариф Ultra) девять тренировок, руководство по питанию (которое допускает употребление чипсов), а для Ultra-участников возможность выиграть поездку в Дубай, мобильную технику от Apple и косметику.

Отдельное внимание в рекламной кампании было уделено необычному методу растяжки. "В середине курса – тренировка Stretch&Wine: расслабляемся под бокальчик любимого вина, растягиваем мышцы, улучшаем мобильность суставов и думаем о прекрасном. Вайбовать-кайфовать-чилить-дрилить", – говорится на сайте марафона.

Создатели онлайн-курса уверяли, что его участники получат не только заряд энергии и позитива, но также "тренировки ускорят метаболизм, улучшат сон и замедлят процессы старения".





из сообщения на сайте онлайн-курса Насти Ивлеевой Результат – самая приятная часть тренировок. Округлые ягодицы, плоский живот, красивые руки, осанка и подтянутые ноги – награда за старания.

По данным СМИ, Ивлеевой и ее команде еще до старта марафона, который начался 11 мая, якобы удалось заработать на нем 253 миллиона рублей. Предположительно, за неделю доступ к онлайн-курсу приобрели почти 90 тысяч человек. При этом 87% из них выбрали тариф Lite, оставшиеся 13% купили вариант Ultra.



Подобные марафоны, где интернет-звезды раскрывают "секретные" способы улучшить фигуру, проходят постоянно. Например, известная фитнес-блогер Хлоя Тинг в 2020 году запускала двухнедельный челлендж, в котором ежедневно выполняла тренировки с акцентом на мышцы живота. Однако, по мнению экспертов, без индивидуального подхода такие упражнения не дадут желаемого результата и даже могут навредить здоровью. Зимой этого года ведущая Виктория Боня на своей странице в социальных сетях рассказывала о том, как она похудела с помощью кактуса Сан-Педро. Однако ее коллега Ксения Собчак обратила внимание на то, что это растение запрещено в большинстве стран, включая Россию, поскольку является галлюциногенным.



Винца, чипсиков и все отлично?

Одним из тех, кто оформил подписку на марафон, стал профессиональный тренер из Санкт-Петербурга Виталий Гудков. Он приобрел курс известного блогера ради интереса. Однако, по словам Гудкова, ничего полезного для здоровья в нем не нашел. По его мнению, такие тренировки могут представлять опасность для участников и привести к тяжелым травмам. Мужчину также возмутило, что ведущие курса сочетают физическую нагрузку с распитием алкогольных напитков.

"Она начинает разминку, растяжку и говорит, что перед тем, как начать, самое главное выбрать – красное или белое вино. Начинает пить и говорит, что это круто. И потом начинает с этим вином какие-то непонятные движения делать", – заявил тренер.





Виталий Гудков фитнес-тренер Винца, чипсиков и все отлично. Не знаю, как от этого можно похудеть. Я как профессионал говорю, что это невозможно.

Гудков подал на компанию блогера "Ивлеева Продакшн" в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга иск о защите прав потребителей и потребовал компенсацию морального вреда на сумму в 250 миллионов рублей – примерно такую же, какую девушка якобы заработала на онлайн-марафоне. В случае победы фитнес-тренер обещает передать полученные деньги на благотворительность и пропаганду здорового образа жизни.

"Анастасия Ивлеева в своем марафоне занимается пропагандой нездорового образа жизни и алкоголя, что может нанести вред всем участникам ее марафона, независимо от того, прошли ли они марафон полностью... Считаю, что марафон "Лютый флекс" используется для наживы и нечестного обогащения организаторов", – написал Гудков в исковом заявлении.

В свою очередь, Ивлеева в беседе с телеканалом "360" заявила, что считает судебную тяжбу неактуальной. По ее словам, "претензия не релевантна по ряду причин". Блогер уточнила, что формально организаторами и продавцами марафона не являются ни она сама, ни компания "Ивлеева Продакшн".

По словам звезды интернета, приобретая курс, покупатели подписывают оферту, где говорится, что все материалы носят справочный характер, а продавец не гарантирует достижения каких-либо результатов. Соглашение предусматривает, что человек несет одностороннюю ответственность за использование предоставленных ему услуг.



"Безответственное поведение"

Фитнес-эксперт Станислав Милославский в разговоре с Москвой 24 назвал онлайн-курс Ивлеевой безответственным. По его мнению, тренировки с употреблением алкоголя оказывают большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что для участников марафона может иметь пагубный эффект.

"Кровь после употребления алкоголя густеет, и сердцу нужно увеличивать усилие, чтобы прогнать ее по организму. Я все понимаю, что это хайп, но как и у врача, так и у тренера есть правило – не навреди. Должна быть какая-то ответственность. Я не сторонник таких марафонов, если человеку важно его здоровье", – пояснил тренер.

Специалист отметил, что небольшое количество алкоголя не окажет существенного вреда организму, но его ни в коем случае нельзя сочетать с тренировками.





Станислав Милославский фитнес-эксперт После употребления алкоголя лучше подождать несколько дней перед тем, как возобновлять тренировки. Пить сразу во время тренировки – это безответственно.

Кроме того, по его мнению, сам формат онлайн-тренировок может принести вред, так как не предполагает универсальной нагрузки и единого уровня подготовки участников. Существует очень много факторов, которые влияют на эффективность и безопасность таких занятий, заключил Милославский.