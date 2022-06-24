Собчак прокомментировала обвинения в мошенничестве в свой адрес

15:40
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Телеведущая Ксения Собчак назвала провокаторами обвинивших ее в мошенничестве участников курса "Метод Собчак".
"Когда ты маленький и никому не известный игрок на рынке онлайн-курсов, ты можешь вытворять что угодно и тебе все сойдет с рук. Но как только Собчак решает заниматься серьезным образованием, ждите заказухи на каждом углу", – написала она в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
По словам журналистки, купившие наиболее дорогое предложение курса намеренно объединились для того, чтобы якобы разоблачить ее, хотя курс еще не стартовал.
"Они сказали, что всегда найдут, что разоблачать у Собчак. В итоге разоблачить не удалось, но можно уже создать мифическую группу "недовольных", – добавила она.
Телеведущая заявила, что останется в сфере образования на длительный период.
Ранее сообщалось, что на российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак пожаловались в Следственный комитет участники марафона "Метод Собчак", которые обеднели на 1,5 миллиона рублей.
Отмечалось, что участники курса заплатили деньги, чтобы получать голосовые сообщения лично от Собчак, иметь доступ в закрытый клуб "Друзья Собчак", а главное – им пообещали, что они смогут встретиться с журналисткой. Однако никто ничего не получил.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: