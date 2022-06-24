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Москва 24

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Шоу-бизнес

15:40

Собчак прокомментировала обвинения в мошенничестве в свой адрес

шоу-бизнес

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Телеведущая Ксения Собчак назвала провокаторами обвинивших ее в мошенничестве участников курса "Метод Собчак".

"Когда ты маленький и никому не известный игрок на рынке онлайн-курсов, ты можешь вытворять что угодно и тебе все сойдет с рук. Но как только Собчак решает заниматься серьезным образованием, ждите заказухи на каждом углу", – написала она в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По словам журналистки, купившие наиболее дорогое предложение курса намеренно объединились для того, чтобы якобы разоблачить ее, хотя курс еще не стартовал.

"Они сказали, что всегда найдут, что разоблачать у Собчак. В итоге разоблачить не удалось, но можно уже создать мифическую группу "недовольных", – добавила она.

Телеведущая заявила, что останется в сфере образования на длительный период.

Ранее сообщалось, что на российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак пожаловались в Следственный комитет участники марафона "Метод Собчак", которые обеднели на 1,5 миллиона рублей.

Отмечалось, что участники курса заплатили деньги, чтобы получать голосовые сообщения лично от Собчак, иметь доступ в закрытый клуб "Друзья Собчак", а главное – им пообещали, что они смогут встретиться с журналисткой. Однако никто ничего не получил.

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