Гарика Харламова госпитализировали с высокой температурой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Комика и телеведущего Гарика Харламова госпитализировали. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Харламов рассказал, что был доставлен в больницу с температурой 39,6 градуса. При этом он не уточнил диагноз, отметив, что в таком состоянии способен только выложить фотографию.

"Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так, все, бред пошел. Не болейте!" – написал шоумен.

Ранее сообщалось, что актриса театра и кино Елена Проклова попала в реанимацию. По словам артистки Людмилы Поргиной, причиной госпитализации стал инсульт, к которому могла привести, предположительно, резкая смена погоды.

