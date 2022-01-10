Актриса Елена Проклова попала в реанимацию

Фото: ТАСС/Евгений Рухмалев
Актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова попала в реанимацию. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на актрису.
"У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините", – рассказала артистка.
В свою очередь, артистка Людмила Поргина агентству заявила, что причиной госпитализации стал инсульт, к которому могла привести, предположительно, резкая смена погоды. Она при этом уточнила, что последние дни Проклова выглядела хорошо и часто появлялась на публике.
О том, что Проклову экстренно доставили в больницу в Москве, ранее сообщали некоторые СМИ. Отмечалось, что у актрисы наблюдалось повышенное давление и головокружение.
В середине декабря актриса Юлия Александрова, известная по главной роли в картине "Горько!", попала в больницу с сотрясением мозга. По словам артистки, она решила скатиться с горки на тюбинге и сильно ударилась головой о лед, после чего ее госпитализировали.
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