Актриса Елена Проклова попала в реанимацию

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Актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова попала в реанимацию. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на актрису.

"У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините", – рассказала артистка.

В свою очередь, артистка Людмила Поргина агентству заявила, что причиной госпитализации стал инсульт, к которому могла привести, предположительно, резкая смена погоды. Она при этом уточнила, что последние дни Проклова выглядела хорошо и часто появлялась на публике.

О том, что Проклову экстренно доставили в больницу в Москве, ранее сообщали некоторые СМИ. Отмечалось, что у актрисы наблюдалось повышенное давление и головокружение.

В середине декабря актриса Юлия Александрова, известная по главной роли в картине "Горько!", попала в больницу с сотрясением мозга. По словам артистки, она решила скатиться с горки на тюбинге и сильно ударилась головой о лед, после чего ее госпитализировали.

