Светлана Светличная проходит плановое лечение – директор Гильдии актеров

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Актриса Светлана Светличная проходит плановое лечение. Об этом сообщила директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина.

"Чувствует себя нормально, это плановое лечение, которое связано с различными анализами, как у любого возрастного человека", – цитирует ее РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация, что артистка якобы госпитализирована из-за поражения сосудов головного мозга.

Ранее сообщалось о пропаже звезды советского кино. Отмечалось, что заявление об этом подал ее сын, но позже мужчина опроверг данную информацию. Ее искали 42 волонтера "Лизы Алерт" и правоохранительные органы. Позднее актрису обнаружили сотрудники уголовного розыска.

После этого друг Светличной актер Иван Николаев рассказал, что артистка якобы просто переехала в другую квартиру поближе к родственникам и никуда не пропадала.

