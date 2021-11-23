Светлана Светличная проходит плановое лечение – директор Гильдии актеров

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Актриса Светлана Светличная проходит плановое лечение. Об этом сообщила директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина.
"Чувствует себя нормально, это плановое лечение, которое связано с различными анализами, как у любого возрастного человека", – цитирует ее РИА Новости.
До этого в СМИ появилась информация, что артистка якобы госпитализирована из-за поражения сосудов головного мозга.
Ранее сообщалось о пропаже звезды советского кино. Отмечалось, что заявление об этом подал ее сын, но позже мужчина опроверг данную информацию. Ее искали 42 волонтера "Лизы Алерт" и правоохранительные органы. Позднее актрису обнаружили сотрудники уголовного розыска.
После этого друг Светличной актер Иван Николаев рассказал, что артистка якобы просто переехала в другую квартиру поближе к родственникам и никуда не пропадала.
Пропавшую Светлану Светличную нашли в Москве
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