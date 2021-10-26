Раскрыта возможная причина исчезновения актрисы Светланы Светличной

Актриса Светлана Светличная нашлась в Москве живой и здоровой после неожиданного "исчезновения". О том, что артистка пропала, ранее сообщили СМИ. О ее местонахождении появлялось множество противоречивой информации. На фоне пугающих заголовков к поискам Светличной подключились полиция и волонтеры "Лизы Алерт". Рассказываем, что известно о причинах "исчезновения" актрисы, а также где ее удалось найти.



Искали всеми силами

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Информация о пропаже 81-летней Светланы Светличной распространилась в СМИ 25 октября как пожар. Сначала сообщалось, что заявление в полицию написал сын актрисы Алексей Ивашов. Однако позже он опроверг эти слухи. В свою очередь, друг Светличной актер Иван Николаев рассказал, что артистка якобы просто переехала в другую квартиру поближе к родственникам.

"Светлана никуда не пропала, она переехала близко к родственникам, помирившись с ними, теперь живет в 5 минутах езды от них. Она не хочет общаться об этом с прессой, поскольку ей уже достаточно много лет", – заявлял Николаев.

Ее менеджер Сергей Рублев также сообщил журналистам, что у него нет данных о пропаже актрисы. По его словам, Светличная могла не выходить на связь из-за особенностей возраста, кроме того, артистку регулярно навещают родственники.





Сергей Рублев менеджер актрисы Она не пропала. Человек пожилой, может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала.

Кроме того, Рублев добавил, что актриса не переезжала и по-прежнему живет в своей квартире. Тем не менее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного управления доложить ему об обстоятельствах возможного исчезновения Светличной.



Полиция нашла пропавшую актрису Светлану Светличную

В СК также отметили, что заслуженная артистка РСФСР несколько дней не выходила на связь с родственниками. По данным СМИ, во время одной из последних съемок получила травму, из-за которой у нее начались проблемы со здоровьем.

В поисках актрисы были задействованы не только правоохранители, но и более 40 волонтеров "Лизы Алерт". Последний раз камеры наблюдения засняли звезду советского кино на киностудии имени Горького, куда она приезжала 22 октября.

Здесь же, по данным СМИ, сотрудники уголовного розыска нашли ее 26 октября во время съемок телевизионного шоу. Информацию о том, что артистку удалось обнаружить, подтвердили в полиции.

"Сотрудники уголовного розыска нашли Светлану Светличную, с ней все хорошо", – заявили в пресс-службе главного управление МВД РФ по Москве.



Почему актрису потеряли?

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Председатель гильдии актеров России Валерия Гущина заявила журналистам, что не так давно артистка просила коллег о помощи.

"Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются. Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили", – процитировала предполагаемые слова Светличной председатель гильдии актеров России.

Тогда, по словам Гущиной, артистку проводили к юристу, а после отправили на такси домой по ее новому адресу в ЖК "Лосиный остров". Адрес дала невестка Светличной, поскольку сама актриса его не помнила. С таксистом договорились, что он проводит женщину до двери. Гущина также уточнила, что артистка ушла с рюкзачком, в котором были деньги и документы.

Однако, по всей видимости, "пропажа" звезды была связана не с издевательствами. Все это время Светличная находилась в гостинице, которую оплатила популярная программа одного из федеральных телеканалов, сообщает сайт "Комсомольской правды".





знакомый с ситуацией источник Это обычная практика, когда ключевого героя очередного выпуска ток-шоу до записи скрывают, чтобы его не перехватили конкуренты. Так что Светлана Афанасьевна сидела несколько дней в номере, смотрела телевизор, еду ей приносили прямо в номер.

По словам источника издания, так как передача была благополучно отснята, актриса быстро нашлась. Выпуск ток-шоу, предположительно, будет посвящен непростым отношениям актрисы с сыном, отметил источник.

Примечательно и то, что ведущий Андрей Малахов выложил у себя на странице в Instagram фото с актрисой и оставил подпись: "Нашлась!" Также он отметил, что выпуск со Светличной выйдет 26 октября в 17:15.