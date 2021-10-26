В МВД подтвердили информацию, что актриса Светличная найдена

14:13
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Главное управление МВД РФ по Москве подтвердило, что актриса Светлана Светличная найдена живой, передает ТАСС.
"Сотрудники уголовного розыска нашли Светлану Светличную, с ней все хорошо", – заявил представитель ведомства в беседе с информагентством.
Ранее СМИ сообщили о пропаже Светличной. По информации ряда источников, о ее исчезновении рассказал сын, однако впоследствии мужчина уточнил, что не обращался в правоохранительные органы.
Менеджер актрисы Сергей Рублев отметил, что пожилая Светличная могла не услышать звонок телефона. Он также добавил, что, "если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала".
Впоследствии глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову доложить об обстоятельствах возможного исчезновения актрисы Светланы Светличной.
Полиция нашла пропавшую актрису Светлану Светличную
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