В МВД подтвердили информацию, что актриса Светличная найдена

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Главное управление МВД РФ по Москве подтвердило, что актриса Светлана Светличная найдена живой, передает ТАСС.

"Сотрудники уголовного розыска нашли Светлану Светличную, с ней все хорошо", – заявил представитель ведомства в беседе с информагентством.

Ранее СМИ сообщили о пропаже Светличной. По информации ряда источников, о ее исчезновении рассказал сын, однако впоследствии мужчина уточнил, что не обращался в правоохранительные органы.

Менеджер актрисы Сергей Рублев отметил, что пожилая Светличная могла не услышать звонок телефона. Он также добавил, что, "если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала".

Впоследствии глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову доложить об обстоятельствах возможного исчезновения актрисы Светланы Светличной.